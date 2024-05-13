ABD'li Senatör hakim karşısında! Yargılanması başladı

ABD'de hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla dava açılan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez'in yargılanmasına jüri seçimiyle başlandı.

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine avukatıyla gelen Menendez, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

70 yaşındaki senatör, ilk günkü jüri seçimi ve yargılama sürecindeki diğer prosedürler için avukatıyla mahkeme salonunda yerini aldı.

100'den fazla jüri adayının bulunduğu mahkemede 12 asıl 6 yedek jüri heyeti seçiminden sonra açılış konuşmalarına geçilecek.

16 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkan Menendez'in yargılanmasının 5 ila 7 hafta sürmesi bekleniyor.

Hakkındaki iddialardan suçlu bulunması halinde Menendez'in 212 yıla kadar hapis cezası alabileceği ancak daha önce herhangi bir cezası bulunmadığı için bunun çok altında hüküm giymesinin beklendiği kaydediliyor.

Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları redderek masum olduğunu iddia etmişti.

MENENDEZ VE EŞİ HAKKINDAKİ RÜŞVET SORUŞTURMASI

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerine Demokrat partiden aday olmayacağını açıklayan Menendez'in bağımsız olarak seçimlere girip girmeyeceği ise bilinmiyor.