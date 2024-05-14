Başakşehir'de mobilya atölyesinde yangın
Kaynak: DHA
Başakşehir, Saraçlar Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, mobilya atölyesinde hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
- Başakşehir'de mobilya atölyesinde yangın
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