Başakşehir'de mobilya atölyesinde yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Saraçlar Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya atölyesinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı mobilya atölyesinin bodrum katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atölyede çıkan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, mobilya atölyesinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.