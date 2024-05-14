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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli öğretmen mülakatında yeni dönem
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14 Mayıs 2024 Salı 01:03:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 01:03:00

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli öğretmen mülakatında yeni dönem

Kaynak: IHA

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Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine karar verildi.

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