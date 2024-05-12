VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Filistin'i tanıyın, davaya sahip çıkın!
MİT Başkanı Kalın Hamas lideri Heniyye ile görüştü
Bir ülke daha İsrail'in soykırım davasına müdahil oluyor
Prens Laurent: Türkiye kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi gösterebilecek bir ülke
Miçotakis'ten Türkiye ziyareti öncesi mesaj
AK Parti Grup Başkanvekili Gül açıkladı! O ilimize şehir hastanesi yapılacak
12 Mayıs 2024 Pazar 18:15:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 18:15:00

Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Avrupa Okçuluk Mete Gazozu
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Motive'li gece

Motive'li gece
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX