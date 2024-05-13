Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli Bayraktar TB-2, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımda "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları" ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında yerli ve milli Bayraktar TB-2, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
"GİZEMLİ KANATLARIMIZDA SONSUZLUK, DİLİMİZDE GÖKYÜZÜ ŞARKILARI"
Bayraktar paylaşımında, "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları" dedi.
➡️Baykar Yönetim Kurulu Başkanı @Selcuk Bayraktar, "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları..." başlıklı bir video paylaştı pic.twitter.com/Z9Q7XfWWpJ— Akşam Gazetesi (@Aksam) May 13, 2024
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