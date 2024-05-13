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Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk
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13 Mayıs 2024 Pazartesi 23:36:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 23:36:00

Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli Bayraktar TB-2, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımda "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında yerli ve milli Bayraktar TB-2, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

"GİZEMLİ KANATLARIMIZDA SONSUZLUK, DİLİMİZDE GÖKYÜZÜ ŞARKILARI"

Bayraktar paylaşımında, "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları" dedi.

Etiketler : Baykar Yönetim Selçuk Bayraktar Bayraktar TB-2 TB-3 KIZILELMA milli teknoloji Gizemli kanatlar gökyüzü şarkıları yerli üretim
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