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12 Mayıs 2024 Pazar 18:03:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 18:03:00

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: AA

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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

- İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Etiketler : avrupa okçuluk mete gazoz altın madalya
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