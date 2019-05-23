Beşiktaş Erce ve Kerim Alıcı'nın peşine düştü

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off'u son maçta Giresunspor'a yenilerek 1 puanla kaçıran Altınordu'da gözler transfer sezonunu çevrildi. Kırmızı-lacivertli ekibin 25 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler ve 21 yaşındaki sağ beki Kerim Alıcı'ya Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün ekonomik yapısını düzeltmek için yüksek maliyetli futbolcular yerine genç ve gelecek vadeden isimleri listesine aldığı, hedefinde Altınordu'nun yıldızları olduğu öğrenildi.

Altınordu'nun bu iki oyuncuya bonservis bedeli olarak pazarlık masasına 3 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay alma şartıyla oturmayı planlıyor. 2013 yılında Yeşil Bursa'dan İzmir ekibine gelen Erce Kardeşler Spor Toto 1. Lig'de 96 karşılaşmada forma giydi. Son üç sezondur takımda banko olarak görev yapıyor.

İKİZİ FENER'E GİTTİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Bergama Gençlerbirliği'nden keşfettiği Kerim Alıcı ise 2016 yılından beri kırmızı-lacivertli ekipte sürekli görev yapıyor. 21 yaşındaki sağ bek Spor Toto 1. Lig'de 58 maçta forma giydi ve 3 gol atma başarısını gösterdi. Kerim Alıcı'nın ikizi Barış Alıcı da sezon başında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

(Yeni Asır)