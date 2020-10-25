Süper Lig'de Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“VİCDANINIZ RAHAT MI!”

Abdurrahim Albayrak'ın açıklama yaptığı sırada BB Erzurumspor taraftarı bir kişi Albayrak'a "Vicdanınız rahat mı!" diyerek Erzurumspor lehine penaltıların verilmediğini iddia etti.

BASIN MENSUPLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Abdurrahim Albayrak taraftarın tepkisine sessiz kalırken basın mensupları araya girerek taraftarı sakinleştirdi.