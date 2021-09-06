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06 Eylül 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 09:00:00

Suyun fazlası zehirler

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Fazla miktarda içilen su, kandaki sodyum ve diğer minerallerin azalmasına neden olur. Eğer kanda sodyum miktarı düşerse hücrelerin içine sıvı geçer ve hücreler şişmeye başlar. Bu durum beyninizde oluşursa ciddi sonuçlara neden olur.

Fazla miktarda içilen su, kandaki sodyum ve diğer minerallerin azalmasına neden olur. Eğer kanda sodyum miktarı düşerse hücrelerin içine sıvı geçer ve hücreler şişmeye başlar. Bu durum beyninizde oluşursa ciddi sonuçlara neden olur.

Vücudumuza aldığımız suyun ortalama 2 buçuk litresini ter, idrar, solunum ve dışkı yoluyla atarız. Özellikle yaz aylarında bu miktar çok daha fazla olmakta. Bu nedenle sağlıklı bireylerde kilo başına 25-30 ml olacak şekilde önerdiğimiz su tüketimini yaz aylarında kilo başına 30-35 ml olacak şekilde düzenlemek çok daha doğru olacaktır. Su dışında pek çok sıvı (çay, kahve, bitki çayları, meyve suları vs.) hayatımızda hatırı sayılır ölçüde yer alıyor. Ancak bu sıvılardan bazılarının diüretik yani idrar söktürücü etkisi olduğundan vücudun sıvı ihtiyacını karşılayamamakla birlikte vücuttan sıvı atılımını arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle suyu su olarak içmek önemlidir. Dyt. Şeyma Türköner 'Bedenimizin yüzde 55 -70 i sudan oluşmaktadır ve hayati fonksiyonların devamlılığı için su başrolde yer almaktadır, ancak her şeyin fazlası olduğu gibi suyun da fazla tüketilmesi vücutta zehirlenmeye neden olabilir' dedi.

SODYUM MİKTARI DÜŞERSE

Hayatımızın temeli gibi beslenmesinin de temeli dengeye dayanmaktadır. Bilinçsiz tüketimde en sağlıklı besinler bile vücudunuza zarar verir. Suyun fazla tüketimi de vücutta zehirlenmeye neden olabilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Çok fazla alınan su kandaki sodyum ve diğer minerallerin azalmasına neden olur. Eğer kanda sodyum miktarı düşerse hücrelerin içine sıvı geçer ve hücreler şişmeye başlar. Bu durum beyninizde oluşursa ciddi sonuçlara sebebiyet verecektir. Su zehirlenmesi hemen hemen her insanda oluşabilecek bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı tetikleyen sadece su tüketimi değildir, bazı ilaçların kullanımı da kanda bulunan su miktarını yükseltecektir. İçme suyundan dolayı yaşanan su zehirlenmesinde net olarak litre miktarı vermek doğru değildir. Ancak metabolizması durgun ve hareketsiz yaşama sahip kişilerin çok yoğun su tüketiminde su zehirlenmesi görülme riski daha yüksektir. Su zehirlenmesinin diğer nedenleri; "Aşırı sıvı tüketmek veya sıvı diyetlerini uzun süre uygulamak, bazı diüretik ilaçların yan etkisinden dolayı çok sıvı kaybetmek ve kaybı telafi etmek için bol su içmek, böbrek üstü bezlerin çalışmasında problem olması ve bu durumun etkisiyle böbreklerin su tutması, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları, sodyum içeriği düşük sporcu içeceklerinin gün içinde fazla tüketilmesidir."

ZİHİNDE BULANIKLIK VARSA

Su zehirlenmesinin belirtileri ise şiddetli baş ağrısı, zihinde bulanıklık, ödem, kalp ritminde bozukluk, kas krampları, ishal, kusma ve bulantı hissi, aşırı terleme, yorgunluk ve gerginliktir. Eğer siz de çok su tüketiyor veya sıvı ağırlıklı bir beslenme programı uyguluyor ve belirtilen şikayetleri yaşıyorsanız muhakkak doktorunuzla iletişime geçin ve kontrollerinizi yaptırın. Su zehirlenmesi yaşamamak için beslenme uzmanı kontrolü olmadan sıvı ağırlıklı beslenme programı uygulamayın. Doktorunuzun yazmadığı ilaçları kullanmayınız. Aşırı sıvı tüketiminden kaçının.

TANSİYON VE KALP SORUNU YOKSA

Günlük hayatımızda temelde 3 çeşit su bulunmaktadır. Bunlar; doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve şebeke sularıdır. Doğal kaynak suyu, yer altında oluşan kendiliğinden çıkan veya teknik yöntemler kullanılarak çıkartılan sulardır. Doğal mineralli sular yani genel adıyla maden suları da doğal kaynak suları gibi yer altında oluşurlar ancak oluşumları sırasında toprakta bulunan bir takım element ve maddeleri çözündürürler bu nedenle kendilerine has ağır bir tatları vardır. Tansiyon, böbrek veya kalp rahatsızlığı bulunmayan her birey günde 1-2 tane maden suyu içebilir. Şebeke suları ise evlerimizde iş yerlerimizde musluklarımızdan akan sudur. Pek çoğumuz şebeke sularına korkarak yaklaşsak da Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine göre eğer bir su musluktan bizim kullanmamız için akıyorsa sağlıklı olmak zorundadır. Ancak şebeke sularının içerdiği elektrolit kombinasyonu doğal kaynak suları ve doğal mineralli sular kadar zengin değildir. Bir suyun içerisinde ki kalsiyum 250 mg, magnezyum 75 mg, bikarbonat 600 mg'a yakınsa bu su elektrolit yönüyle zengindir diyebiliriz. Suyun içerdiği elektrolitler kadar pH değeri yani alkalilik yönü de önemli bir kriterdir. Suyunuzun pH değeri alkali özellik göstermelidir yani pH değeri 7,2 – 8,5 arasında olmalıdır. Ancak suyunuzu alkali yapmanız için içerisine ekstradan damlalar veya karbonatlar kullanmaya gerek yoktur.

Etiketler : Dyt. Şeyma Türköner su zehir fazla su
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