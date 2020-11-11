Şaşılık 6 yaşına kadar tedavi edilmeli

Gözde içe kayma olarak adlandırılan şaşılık da bu problemlerin başında geliyor. Estetik bozukluğun yanı sıra bazı görme problemlerine de yol açabilen şaşılık, doğumsal olabildiği gibi gözlük ihtiyacına bağlı olarak da gelişebiliyor. Genetik geçiş özelliği taşıyan bu göz probleminin küçük yaşlarda mutlaka tedavisine başlanması gerekiyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, “Şaşılık ve şaşılığa bağlı olarak ortaya çıkan göz tembelliği (ambliopi), 4-6 yaşa kadar tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybı gibi ciddi tabloların oluşmasına yol açabiliyor. Çünkü görme sistemi, genellikle bu bozukluğun tedavisine 8 yaş sonrasında cevap vermeyebiliyor. Şaşılığın pek çok türü basit bir muayene ile teşhis edilebiliyor. Tedavisi ise sebebine bağlı değişiklik gösterirken, bazı durumlarda cerrahi müdahale de gerektirebiliyor" diye konuştu.

