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20 Haziran 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 07:30:00

Pandemi baba-çocuk ilişkisindeki dinamikleri değiştirdi

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Koronavirüs salgını süreciyle birlikte baba ve çocuk ilişkisindeki dinamiklerin de değişime uğradığını belirten uzmanlar, çocukla beraber geçirilecek zamanın nitelikli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgını süreciyle birlikte baba ve çocuk ilişkisindeki dinamiklerin de değişime uğradığını belirten uzmanlar, çocukla beraber geçirilecek zamanın nitelikli olması gerektiğine dikkat çekiyor. Babaların özellikle, çocuğun sağlıklı sınırlarının oluşmasında ve sağlıklı bir otorite kabulünün gelişmesinde rol oynadığını dile getiren Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, "Babalar bir yanıyla dış dünyadaki sınırları, kuralları, sorumlulukları temsil eder ve çocuğun hayatın gerçekliğine uyum sağlayabilmesi için hazır hale gelmesini sağlar. Ayrıca erkek çocuklar için özdeşim kurabilecekleri, kız çocuklar için de karşı cinsle sağlıklı ilişkilerin ilk tohumlarını atabilecekleri bir rol modeldir. Bu açıdan babaların çocuklarla girdiği etkileşimin sağlıklı olması, çocuğun ilerleyen yıllarda sağlıklı bir yetişkin olabilmesine yol açar" dedi. Babaların annelere göre daha fazla çalışmasının ve evde daha az vakit geçirmesinin çocuklarla ilişki kurabilmeleri için onlara daha kısıtlı vakit bıraktığını belirten Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, üstüne pandemi sürecinin devreye girmesiyle bu kısıtlı vakitlerde dramatik değişimler olduğunun altını çizdi.

BERABER OYUNLAR OYNANMALI

Çocuklarıyla çok daha fazla vakit geçirmek durumunda kalan babaların dikkat etmeleri gereken bazı durumlar bulunduğunu söyleyen Ömer Bayar, çocukların enerjilerinin yüksek olduğu hatırlattı. Fazlaca ilgi ve oyun ihtiyaçları olduğu için bu aşırı talep halinin, bu duruma alışık olmayan babaları bunaltabileceğine dikkat çeken Bayar, şöyle devam etti: "Bu durum da bağırma, kızma, reddetme gibi tepkisel davranmalarına sebep olabilir. Bundan dolayı çocuğun bir yetişkin gibi sakin, sabırlı ve kanaatkâr olmasını beklememek, bu yönde gerçekçi beklentiler içinde olmak gerekir. Çocukların enerjilerini sağlıklı bir şekilde yöneltebilecekleri ve bundan kendilerinin de keyif alabilecekleri alanlar keşfetmek yardımcı olabilir. Resim çizmekten hoşlanan bir baba çocuğuyla çizim etkinlikleri yapabilir, beraber konsol oyunları oynayabilir, rekabetten hoşlanıyorlar ise oyunları yarış aktivitelerine çevirebilirler. Bu çocuğun sürekli babadan bir beklenti içinde olmasının önüne geçecektir."

Etiketler : baba-çocuk ilişkisi pandemi Ömer Bayar
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