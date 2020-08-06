Koronavirüs hastasından mesaj: Maskesiz dolaşmayın
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı. Hasta, mesajında "Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın" sözlerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarı yaptı.
Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:
''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara KOVID polikliniğinde çalıştım. COVID test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel."
August 6, 2020
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