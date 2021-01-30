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30 Ocak 2021 Cumartesi 03:36:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 14:15:00

Kalpte sıkışma hissi reflü olabilir

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Reflü, göğsün arkasında iki kürek kemiği arasında veya önde kalbin arkasında yanma, boğazda gıcık oluşması, kalpte sıkışma hissi, yediklerin ağıza gelmesi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir.

Göğsün arkasında yanma, boğazda gıcık, yediklerin ağıza geri gelmesi gibi şikayetlerle ortaya çıkan ve her 5 kişiden 1’nde görülen reflü rahatsızlığı alınan önlemlerle engellenebiliyor. Ancak ihmal edilip uzun yıllar tedavi edilmeyen reflü, Barrett Özofagus hastalığı hatta yemek borusu kanseri gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Memorial Ataşehir ve Şişli Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Batırel, "Yemekleri öğütmek için mide içerisinde çok kuvvetli bir asit salgılanmaktadır. Mide yüzeyini döşeyen hücrelerin yapısı bu asidin oluşturacağı tahribata karşı dayanıklıdır. Bu asit sayesinde sindirilen yiyeceklerin mideden yemek borusuna geri gelmemesi için midenin yemek borusuna bağlandığı yerde bir kas kapakçığı bulunmaktadır. Bu kapakçık sisteminde zayıflık veya karınla göğüs boşluğu arasındaki diyafram kasında yemek borusunun geçtiği tünelde bir genişlik, yani fıtık varsa bu hastalarda mide asiti yemek borusuna kaçarak reflü şikayetlerine neden olabilmektedir" dedi.

YEMEK BORUSU KANSERİNE DÖNÜŞEBİLİR

Halk arasında çok sık görülen reflü ile ilgili merak edilen konuların başında kansere neden olup olmadığı sorusu gelmektedir. Reflü doğrudan kansere neden olmamakla birlikte tedavi edilmeyen reflünün yol açtığı Barrett Özofagus hastalığı kansere yol açabilmektedir. Reflü tedavi edilmezse yemek borusu, mideden kaçak yapan aside maruz kalmaktadır. Uzun yıllar mide asidi yüzünden yanan yemek borusunun yüzeyini kaplayan hücreler, tahribatı azaltabilmek için mide asidine dayanıklı hücrelere benzemeye başlayabilir. Yaşanan bu mutasyon sonucu Barrett Özofagusu denilen rahatsızlık ortaya çıkabilmektedir. Yemek borusunda kısalma veya mide fıtıkları ile birlikte görülebilen Barrett özofagusu hastalarında ise yemek borusu kanseri görülme ihtimali normal kişilere göre çok daha yüksektir. Daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmaması için reflüye zamanında müdahale edilmesi hayati önem taşımaktadır. Barett Özofagus hastalarının da yıllık endoskopik kontrollerini ihmal ettirmemeleri gerekmektedir.

YAPILMASI GEREKENLER

Sigaradan uzak durmak

Çok hızlı yemek yememek

Fast food gıdalardan uzak durmak

Kilo kontrolünü sağlamak

Bağırsak hareketlerinin yavaşlığına yani kabızlığa karşı önlem almak

Stres kontrolünü sağlamak reflüye karşı alınabilecek önlemlerdir.

Etiketler : Hasan Batırel reflü kanser
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