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21 Ocak 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 09:00:00

Isınmak için kuruyemiş, havuç, tarçın tüketin

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Yılın en soğuk zamanlarında sıcak kalabilmenin daha çok ısınma sağlayan yiyecekleri tüketmekle mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kuruyemişlerin, yulafın, havuç, sarımsak ve soğanın geleneksel ısınma gıdalarının klasik örnekleri olduğunu ifade ediyor.

Yılın en soğuk zamanlarında sıcak kalabilmenin daha çok ısınma sağlayan yiyecekleri tüketmekle mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kuruyemişlerin, yulafın, havuç, sarımsak ve soğanın geleneksel ısınma gıdalarının klasik örnekleri olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar; kakule, zerdeçal ve tarçının da vücut ısısını yükselteceğini belirtiyor.

Yılın en soğuk zamanlarında sıcak kalmanın en kolay ve en sağlıklı yollarından birinin daha çok ısınma sağlayan yiyecekleri yemek olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, "Eski Çin tıbbının 'yang' gıdaları olarak adlandırdığı ısınma gıdaları, genellikle kan dolaşımını artırarak veya dokularımızdan fazla suyu çıkararak çekirdek sıcaklığımızı yükseltmeye yardımcı olan bir veya daha fazla aktif bileşik içeren gıdalardır. Tohumlar, kuruyemişler, yulaf, sarımsak ve soğan geleneksel ısınma gıdalarının klasik örnekleridir" dedi.

Sebzenin ısıtıcı gücüne dikkat

Soğuk havalarda sağlıklı tatlı patates, kış kabağı ve havuç gibi koyu turuncu sebzelerin bağışıklık besleyici beta-karoten ve turuncu ışının sıcaklığını sağladığını ifade eden Örkcü, "Özellikle soğuk iklimlerde yetişen soğan, turp ve şalgam gibi topraklama kökleri, roka, hardal yeşilliği ve su teresi kışın ısınmamızı destekleyici diğer yiyeceklerdendir. Kuruyemişler, tohumlar ve tereyağları mükemmel ısınma ve yalıtım atıştırmalıkları olarak tüketilebilir" diye konuştu. Diyetisyen Özden Örkcü, soğuk havalarda vücudu sıcak tutmaya yarayacak baharatlara ilişkin ise şunları paylaştı:

Kakule: Kanıtlanmış bir balgam söktürücü olan cineol içerir. Cineolün akciğerler üzerinde uyarıcı bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Sahip olduğu bu özelliği ile kakule vücut sıcaklığını yükseltebiliyor.

Tarçın: Seylan tarçın ağacının iç kabuğundan elde edilen tatlı ve aromatik bir baharat olan tarçın, Batı'daki en popüler ısınma desteği olarak kabul edilebilir.

Zerdeçal: Tarçın gibi zerdeçal da dokuları sıkılaştırmaya ve vücuttan fazla suyu emmeye yardımcı olan çok sayıda büzücü tane bakımından zengindir. Bu, genel vücut ısımızı yükselten bir kurutma etkisine neden olur.

Zencefil: Mide bulantısı ve mide rahatsızlıklarının tedavisi için en ünlü olmasına rağmen, popüler zencefil bitkisinin köksapı, gingeroller ve shogaoller adı verilen yoğun ısı üreten yağ konsantrasyonları nedeniyle önemli ısınma etkilerine sahiptir.

Arnavut Biberi: Gine baharatı olarak da adlandırılan acı biber, itüzümü ailesinin bir üyesidir ve genellikle toz halinde tüketilir. Kırmızıbiberden büyük ölçüde ısı ve ısınma etkilerinin nedeni, yüksek aktif bileşik olan kapsaisindir.

Diyetisyen Özden Örkcü, daha sıcak hissedilmesini sağladıkları için baharatlara ek olarak sarımsak, C vitamini içeriği yüksek olan hardal ve yaban turpunun da tüketilmesini tavsiye ediyor.

D VİTAMİNİ ve B12 ÖNEMLİ

Diyetisyen Özden Örkcü, dengesiz beslenme sonucu oluşan D vitamini eksikliği, demir, B12 ve folik asit eksikliğine bağlı anemilerin uzun ve soğuk kış günlerinde vücut ısısının düşmesine ve sürekli üşümeye neden olduğunu söyledi. Örkcü tavsiyelerini paylaşarak sözlerini tamamladı: Vücutta sağlıklı, ısınan bir ışıltıyı teşvik etmek için çay olarak kullanın. Çaydaki otların çoğu ısınma olarak kabul edilir. Tarçın, zencefil, karabiber ve kakule tercih edilebilir. Geleneksel olarak altın süt-zerdeçal sütü soğuk algınlığı, tıkanıklık, baş ağrısı ve boğaz ağrısı için kullanılmıştır. Zerdeçal da bir depresyon savaşçısıdır. Diyetlerimize daha fazlasını eklemek harika bir beyin geliştirme stratejisi olacaktır.

ZERDEÇAL VE KARABİBER MUCİZESİ

Orta ateşte bir tencereye 2 bardak süt koyun. 1 Çay kaşığı kurutulmuş zerdeçal, 1 çay kaşığı kurutulmuş zencefil, 1 çay kaşığı kadar tarçın ekleyin. Son olarak bir tutam karabiber ekleyin ve karıştırın, küçük kabarcıklar oluşmasını bekleyin ocağın altını kapatın. 10 dakika dinlendirip içebilirsiniz.

Etiketler : Isınmak için kuruyemiş ZERDEÇAL VE KARABİBER D VİTAMİNİ ve B12 ÖNEMLİ Diyetisyen Özden Örkcü
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