Isınmadan yapılan kayak kabusa dönüşebilir

Ortopedi, Travmatoloji ve Spor Yaralanmaları Uzman Doç. Dr. Fatih Karaaslan, "Kayak ve snowboard yaparken ilk olarak vücudumuza fit gelen ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Snowboard ve kayağa başlamadan önce eğer bu konuda acemilik söz konusuysa ya da spora yeni başlanıyorsa mutlaka profesyonel eğitmenlerden kısa süreli ders alınmasını tavsiye ediyorum. Spora başlamadan önce iyice kasların ısınması gerekiyor bunun için kültür ve fizik hareketleri yapılmasında fayda görüyorum" dedi. Karaaslan, şunları dile getirdi: "Kayak ve snowborda özellikle diz eklemi etrafında yaralanmaları bu yaralanmalar kırıklar dahi olabilir, bunlar cerrahi işlem oluşturacak kadar ciddi de olabilir. Snowboardda daha sık olmakla beraber el bileği, kol, ön kol ve omuz yaralanmaları görüyoruz. Kayak yapmadan önce zorluk derecesi uygun pisti kendimize göre seçmek, bir partnerle beraber kaymak; çünkü bir yaralanma durumunda acil yardım gerekebilir. Sık sık mola vermek, yorulduğumuz zaman mola vererek kaybettiğimiz sıvıyı tekrardan tüketmeye dikkat etmeliyiz."

