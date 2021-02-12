  • BIST
    1539.38
  • Dolar
    7,0226
  • Euro
    8,4995
  • Altın
    409,5930
İstanbul
-2 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TPAO Genel Müdürü'nden flaş açıklama: Haziran'ı bekleyin
Başkan Erdoğan: 36 milyar liraya yükselttik
Mavi Vatan'ın insansız muhafızı suya indirildi
33 terörist daha artık etkisiz!
Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor
'Faizsiz ev'e BDDK denetimi geliyor
Nostaljik şarkı
Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Seti durdurmadık
Google koyu mod yolda
Bu tavukların tanesi 2 bin lira
Furkan'ın yardım çığlığı
Donan gölde minareli manzara
Gezici kütüphane köylere kitap taşıyor
Masumiyet için geri sayımda
Rap'in sırrı samimiyet
Pandemide hızlı alışveriş
İçine sinen projeyi bekliyor
Gerçekler ortaya çıkacak
21 Şubat'ta ilk bölüm
Döngü'de doğu batı sentezi
Evdeki hava kirliliği astımı tetikler
Gece yeterli uyku yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor
Çocukların kullandığı boyalar hastalık saçıyor
12 Şubat 2021 Cuma 09:42:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 15:55:00

Gece yeterli uyku yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor

ABONE OL

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, gece derin uykuda salgılanan büyüme hormonunun vücudun kendi kendini tamir etmesine katkı sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, yeterli ve sağlıklı uykunun vücut ve ruh sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını belirtti. Uykusuzluğun dikkat, öğrenme ve bellek gibi beynin yüksek fonksiyonlarını etkilediğini ifade eden Öztürk, "Dikkat gerektiren işleri yaparken uykusuz kalmak işimizi son derece etkileyebiliyor. Öğrenciler, dersleri öğrenme zorluğu yaşayabilirler" dedi.

Öztürk, uykusuzluğun büyüme, gelişme ve vücudun kendini tamir etme süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Gece derin uykuda salgılanan büyüme hormonunun insan vücuduna pek çok faydası olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Eğer büyüme çağında bir çocuksak yeteri kadar uyumadığımız zaman boy potansiyelimizi ortaya koyamayabiliriz. Mesela genetik yapı olarak 180 santimetre boya sahip olacakken yetersiz uyku nedeniyle belki de 175 santimetrede kalacaktır ve boyu daha kısa olacaktır.

Erişkinlik döneminde ise gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar. O yüzden hasta olan ya da yaralanma geçiren kişilere 'dinlenmenize dikkat edin ve uyuyun' deriz. Uyuduğumuz zaman daha hızlı toparlanabiliriz. Hastalık dönemlerinde de yeterli uykuyu almaya özen göstermeliyiz."

Etiketler : uyku uykusuzluk ruh sağlığı
Yine ayrılık yine aynı hikaye

Yine ayrılık yine aynı hikaye
Gökhan Türkmen ile yola çıktı

Gökhan Türkmen ile yola çıktı
Kazakistan ile yeni birliktelik

Kazakistan ile yeni birliktelik
Binbir surat Nil!

Binbir surat Nil!
Nasreddin Hoca benzetmesi

Nasreddin Hoca benzetmesi
Tiyatro komedisi

Tiyatro komedisi
Yarışmalar için Düzce'de arazi

Yarışmalar için Düzce'de arazi
Bahar'dan "Çıngıraklı Yılan" pozu

Bahar'dan "Çıngıraklı Yılan" pozu
19 Şubat'ta 'Duru Olmak'

19 Şubat'ta 'Duru Olmak'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER