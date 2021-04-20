Çocuklarda duygusal yeme arzusu arttı

Uzmanlar koronavirüs salgını sürecinde çocukların duygusal aşırı yeme eğilimi göstermeye yatkınlığıyla obezite bakımından risk oluşturduğunu söyledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melek Yücel, "Evde ekran karşısında uzun saatler geçiren çocukların beslenme alışkanlıkları da değişti. Özellikle hazır gıda, abur cubur tüketimi arttı. Anlık haz alımını sağlayan, enerji ve şeker içeriği yüksek, besleyici değeri düşük ürünlerin, fast food tarzı gıdaların tüketiminde de artış olduğu bilinmektedir. Kovid-19 salgını döneminde stres, korku ve endişe içindeki çocukların duygusal aşırı yeme eğilimi göstermeye yatkınlığı obezite açısından risk faktörü oluşturuyor. Salgında uyku düzeninde bozulma, çocukları kilo alımına yatkın hale getirmektedir. Bu dönemde toplam uyku süresinde artış olan çocuklar, obezite açısından riskli bir grup olarak değerlendirilmektedir" dedi.

