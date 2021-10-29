BU YIL İNFLUENZA AĞIR GEÇEBİLİR

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi şikayetlerle geliyor hastalar. Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı. Çünkü öncelikle Kovid olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Ancak PCR pozitifliği hala yüzde 10-15 bandında. Kalan yüzde 85'lik grup daha çok influenza ya da parainfluenza gibi diğer virüs hastalıkları. Maalesef çoğu aşısız olduğu ve maske mesafeye dikkat etmediği için 20'li yaş grubunda ağır Kovid vakaları da arttı" dedi. Geçtiğimiz yıl çok görülmeyen influenza, parainfluenza virüslerinin bu yıl yeniden görülmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, acil başvurularının iki katına çıktığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an acillere başvurular iki katına çıkmış durumda. Hemen hemen hepsi boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile geliyor. Tabii ki öncelikle koronavirüsü dışlamak için PCR testi yapıyoruz. PCR saygılarımız da bu dönem iki katına çıkmış durumda. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla Kovid pozitif çıkma oranı değişmedi. Yine yüzde 10-15 bandında. Geri kalan yüzde 80-85'lik grup aslında diğer virüs enfeksiyonları ya da farklı semptomlar gibi gözüküyor. Özellikle influenza ve onun türevleri (parainfluenza gibi) üst solunum yolu enfeksiyonu yapan hastalıklar, havaların değişmesiyle bu sene çok daha fazla gündemde. Bu nedenle geçen seneye nispeten grip aşılarını bu yıl daha fazla öneriyoruz. Çünkü hem maske kullanımında azalma var hem de geçen sene hastalık yapmadı bu virüsler, bu sene daha ciddi hastalık yapma potansiyeli var. Virüs yeniden dolaşıma girdi ve insanlarda hastalık yapmaya başladı. O yüzden risk grubundakilerin mutlaka grip aşısı olması gerekiyor. Bunlar dışında risk grubundaki bir hastaya bakım veren kişiler gibi dolaylı risk taşıyanların da kendileri risk grubunda olmasa da grip aşısı yaptırmalarında fayda var."

