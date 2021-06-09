İnsan vücudu her gün biyolojik süreçler sonucu doğal yollarla oluşan veya dışarıdan yapay olarak alınan toksinlere maruz kaldığını söyleyen uzmanlar, "Bilinçli beslenme en iyi diyetten daha etkili" dedi. Gastronomi Öğr. Gör. Merve İşeri, "Vücudun bu toksinleri dışarı atması içinse karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar sürekli çalışıyor. Sağlıklı bir karaciğer görevini yaptığı takdirde toksinler terleme veya idrar yoluyla atılabiliyor ancak bu organların görevlerini yeterince yapamamalarıyla vücutta toksinler birikmeye başlıyor. Uzmanlar toksinlerden mümkün olan en yüksek seviyede arınmak için dengeli bir beslenme programı ve egzersizin önemine dikkat çekiyorlar. Toksinlerin vücuttan atılmasında kontrollü beslenmenin önemini vurgulayarak, "Özellikle Akdeniz diyeti dünyaca kabul gören dengeli bir beslenme şekli olup iç organların işlevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm besin maddelerini sağlıyor" diye konuştu.

