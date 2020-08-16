Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan önemli uyarı! Elimizdeki en güçlü silahlar bunlar

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16 Ağustos 2020 Pazar 12:19:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 12:27:00

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan önemli uyarı: Şu an için elimizdeki en etkili silahlardan birisi. O nedenle bu aşıyı olmamız da gerekir

Kaynak: DHA

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, grip ve zatürre aşısının önemine değinerek, "Zatürreden korunmak Covid-19'un yaratacağı hasarı önlemede etkili. Covid-19'a karşı koruyucu değil. Zatürre aşısının Covid-19'a karşı özel bir koruyuculuğu yok ama ikisinin de hedefi akciğerler. İkisi de akciğerlerde hasara neden oluyor" dedi.

Aşıların hiçbir şekilde koronavirüsü tetiklemeyeceğini belirten Prof. Dr. Kara İstinye Üniversitesi’nde düzenlenen 'Pandemi Döneminde Medya' ödül töreninde DHA’ya konuştu ve şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu konuda çok net bir açıklaması var. Hatta Nisan ayında Sağlık Bakanlığının da çok net bir açıklaması oldu bu dönemde aşıların asla aksamaması gerektiğine dair. Eğer zaten koronavirüse dair bir şikayetiniz ya da bulgunuz varsa aşının uygulanması gerekmiyor. Ancak herhangi bir şikayetiniz ve bulgunuz yoksa koronavirüse yakalanmış olsanız dahi hiçbir probleme neden olmadığını DSÖ çok net olarak söylüyor. O bakımdan böyle bir tedirginliğimizin olmaması gerekiyor."

"ZATÜRREDEN KORUNMAK COVID-19'UN HASARINI ÖNLEMEDE ETKİLİ"

Zatürre aşısı ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Kara, "Zatürreden korunmak Covid-19'un yaratacağı hasarı önlemede etkili. Covid-19'a karşı koruyucu değil. Zatürre aşısının Covid-19'a karşı özel bir koruyuculuğu yok ama ikisinin de hedefi akciğerler. İkisi de akciğerlerde hasara neden oluyor. Siz bunlardan bir tanesini azalttığınızda diğerinin hasar yaratma ihtimali veya o yarattığı hasarın sizde iz bırakma ihtimalini azaltmış oluyorsunuz. O bakımdan pnömokok aşısının böyle bir avantajı var" dedi.

"ELİMİZDEKİ EN ETKİLİ SİLAHLAR"

Zatürre aşısının her mevsimde yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Kara, "Özellikle 65 yaşın üstünde, altta yatan hastalığı olanlar için bir avantaj. İkincisi grip aşısı. Grip aşısının iki özelliği var. Biri gribin, zatürreye benzer etkilerini azaltması, diğeri ise grip ile Covid-19’a yakalanılması halinde ağır seyreden hastalığın etkilerini azaltması. O nedenle bu risklerden bir tanesini ortadan kaldırırsak, Covid-19'un daha hafif seyretmesini sağlayabiliriz. Şu an için elimizdeki en etkili silahlardan birisi. O nedenle bu aşıyı olmamız da gerekir" ifadelerine yer verdi.

"VİRÜS İMMÜN SİSTEMİNİ UYARIYOR"

Türkiye'de, tedavilere hastalığın erken döneminde başlandığını da belirten Prof. Dr. Kara sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir virüs hasar yaparak da zatürreye sebep olabiliyor. Virüs immün sistemimizi o kadar uyarıyor ki, 'Ben geldim burada problem yaratıyorum' diyor. Bizim sistemimiz de çok güçlü bir şekilde oraya saldırıyor. Aslında belki sadece tabanca ile mücadele edebileceği bir yere el bombası atıyor. Bu da bir hasara neden olabiliyor. Yani Covid-19'da biz hasarı birkaç şekilde görebiliyoruz. Bir tanesi koronavirüsün kendi yarattığı hasar, bir diğeri de immün sistemimizin neden olduğu hasar. Bir de Covid-19'da gördüğümüz küçük damarlarda tıkanmaya neden olarak hasar sebep oluyor. Biz ülke olarak önlem aldık. Sağlık Bakanlığı dedi ki 'Küçük damarlarda tıkayıcılığı önleyici tedaviyi erken verin. İkincisi immün sistemde aşırı cevabı görüyorsanız onu azaltıcı tedavi veriyoruz. Üçüncüsü ise Türkiye'de tedaviye çok erken başlanması. Bunların hepsi Covid-19'un yarattığı problemlerin önüne geçti."

GRİP AŞILARINA ŞİMDİDEN TALEP BAŞLADI

Grip mevsimi gelmeden aşı olmak isteyen vatandaşlar ise eczanelere giderek aşı için talepte bulunuyor. Aşıların sınırlı sayıda gelmesi nedeniyle bazı eczaneler önden talep toplarken İstanbul'da çalışan eczacı Fatma Serra Kayacı, "Grip aşısı bu sene çok erken sorulmaya başladı. Henüz mevsimi değil Eylül gibi başlar normalde ve Ekim gibi artış gösterir. Ancak bu sene listeler yapılmaya başlandı hem biz hem de meslektaşım olan eczacı arkadaşlar tarafından. İnsanlar ismini yazdırıyor aşı geldiğinde vurulabilmek için. Koronavirüs aşısı henüz olmadığı için insanlar grip aşısı olarak daha hafif atlatabileceklerini düşünüyor. Geçen sene de talep vardı ama bu sene herkes istiyor neredeyse. Çocuklar ağır atlatmamasına rağmen koruyucu olması için aileler çocuklarına vurdurmak istiyor" dedi.

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