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16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:00:00

BAYRAM SONRASI DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT

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Uzun bir bayram tatili boyunca sevdiklerimizle birlikte yedik, içtik. Şimdi ağız ve diş sağlığına önem gösterme zamanı!

Uzun bir bayram tatili boyunca sevdiklerimizle birlikte yedik, içtik. Şimdi ağız ve diş sağlığına önem gösterme zamanı! YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dt. Alper Tunga Bahat, "Hali hazırda dişeti problemleri yaşayan kişilerin bayram beslenme şekli bazı rahatsızlıkların alevlenmesine sebep olmuş olabilir. Bu da oluşan enfeksiyon ve diş aralarında kalan gıda artıkları ile kesif bir ağız kokusunu beraberinde getirmiştir. Bütün bunların temizlenmesi ve normal halini alması için, dişlerin düzenli fırçalanması ve diş ipi ile diş aralarındaki kalıntıların temizlenmesi gerekir. Olası diş eti iltihaplanmalarının önüne geçmek için yapılan bu uygulama son derece önemlidir.

Diş ipi kullanmakta zorlananlara alternatif olarak ağız duşu tavsiye edilebilir. En basit haliyle su tabancası gibi çalışan ağız duşları tazyikli suyun diş ve protez aralarına girerek yemek artıklarını çıkarmasını sağlar" dedi.

Etiketler : diş diş sağlığı ağız bakımı bayram kurban bayramı
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