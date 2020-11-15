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15 Kasım 2020 Pazar 13:50:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 17:27:00

Akciğerlerinizi koruyun rahat bir nefes alın

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Dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türlerinin başında gelen ve her geçen gün daha da yaygınlaşan akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre çok daha fazla ölüme sebep oluyor.

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Torasik Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Turgay Çelikel, "Ülkemizde akciğer kanseri yüzünden yılda 30 bin kişi hayatını kaybediyor. Akciğer kanserine yakalanan hastaların yüzde 60’ında, tanı koyulduğu anda, uzak metastazları yani kanserin çoktan başka organlara yayıldığı görülüyor. Bir erkeğin hayatı boyunca akciğer kanserine yakalanma riskinin 15’te birken bir kadının 17’de bir olduğunu söyleyebilirim. Bu oranlar sigara içenlerde çok daha fazla ve içmeyenlerde çok daha az seyrediyor. Akciğer kanserinin yüzde 85-90 oranında sigaraya bağlı yaşandığının altını çizmeliyim. Örneğin son yıllarda sigara içmeyi azaltabilen batı ülkelerinde akciğer kanseri görülme sıklığı da azalıyor. Ayrıca erken tanı yöntemlerinin gelişmesi ve tedavideki yenilikler de akciğer kanserine bağlı ölümlerin sayısının düşmesini sağlıyor" dedi.

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