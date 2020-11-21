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21 Kasım 2020 Cumartesi 13:14:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 13:14:00

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 8 ay sonra İstanbul'a döndü

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Pandemi sürecinin başından itibaren Bodrum'da eşi Başak Dizer ile tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul'a döndü.

Elinde nevresim takımı olan poşetle Akmerkez'e girerken objektiflere takılan Kıvanç Tatlıtuğ, habercileri görünce AVM'ye girmekten vazgeçti. Koşar adım objektiflerden kaçmaya çalışan Tatlıtuğ bir süre taksi aradı. Oyuncu, sorulan soruları yanıtsız bıraktı. 

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