Star Wars'ın 25. yılına özel lego
Lego, Star Wars setlerinin 25. yılını, karakterleri bir araya getirerek kutladı.
Lego, bu kez de Star Wars setlerinin 25. yılını, karakterleri bir araya getirerek kutladı. Marvel'ı kıskandıracak geçişler, hayranlar arasında kalan buluşmalar ve bolca aksiyon içeren tanıdım videosunda Yoda ve Grogu'nun bile bir araya geldiği görüldü. Star Wars üçlemesi, devam üçlemesi, Disney+ ve video oyunları pek çok yapımın bir araya geldiği kutlama, serinin hayranlarını sevindirdi.
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