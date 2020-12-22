22 Aralık 2020 Salı 23:51:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 12:39:00
Tuğba Özerk'in ilham kaynağı acıları
Yeni single çalışması ‘Yüzleşmek' için gün sayan Tuğba Özerk, pandemi döneminde sürekli yeni besteler ürettiğini söyledi.
Şarkılarını yaparken acılarından beslendiğinin altını çizen Tuğba Özerk, ‘’Acı, benim şarkı yapmama o kadar çok katkı sağlıyor ki, zaman zaman iyi giden bir ilişkiyi kısa süreli kaosa sürükleyerek, onun acısını sömürüyor bile olabilirim. Bu da kendime bazen bilerek acı çektirmem anlamına geliyor’’ ifadelerini kullandı.