Tuğba Özerk'in ilham kaynağı acıları

Şarkılarını yaparken acılarından beslendiğinin altını çizen Tuğba Özerk, ‘’Acı, benim şarkı yapmama o kadar çok katkı sağlıyor ki, zaman zaman iyi giden bir ilişkiyi kısa süreli kaosa sürükleyerek, onun acısını sömürüyor bile olabilirim. Bu da kendime bazen bilerek acı çektirmem anlamına geliyor’’ ifadelerini kullandı.