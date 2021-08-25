Seyirciden duygulandıran sürpriz

Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yeniden hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, şarkıları ve kendine has tarzı ile izleyenleri mest etti. Konsere gelen bir hayranının sürprizi ile duygu dolu anlar yaşayan Tilbe, kendisine hediye edilen pembe payetli mini elbiseye uzun uzun sarıldı. Sürpriz karşısında duygulanan şarkıcı, "Bacaklarım düzgün olsaydı elbiseyi hemen şuracıkta giyerdim. Ne kadar güzel bir elbisem oldu. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Sanatçı hayatımda aldığım en güzel hediyelerden" diyerek sevinçten havalara uçtu.