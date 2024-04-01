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01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50:00

Sahnede kutlama

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Yalın, müzik kariyerinin 20'nci yılını üçüncü kez sevenleriyle birlikte kutladı.

Yalın, müzik kariyerinin 20'nci yılını üçüncü kez Volkswagen Arena'da sevenleriyle birlikte kutladı. İstanbul konserleri sonrası Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan şarkıcı, "Uzun zaman oldu gitmeyeli. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Keşke imkan olsa her yere gitsem" dedi. Yalın'a ekip arkadaşları bir de sürpriz hazırladı. 44 yaşına giren Yalın, doğum gününü pastasını, kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle birlikte kesti.

Etiketler : yalın sahne kutlama
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