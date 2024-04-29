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Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Peş peşe üst düzey görüşmeler
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29 Nisan 2024 Pazartesi 20:42:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 20:42:00

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Katarlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gazze Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili temaslarda bulundu. Bakan Fidan Katar Başbakanı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gazze Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ikili temaslarda bulundu.

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KATAR BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI EL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile bir araya geldi.

SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI FERHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Etiketler : Hakan Fidan Katar Başbakanı Şeyh Al Sani suudi arabistan Faysal Bin Ferha
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