Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi: Peş peşe üst düzey görüşmeler

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gazze Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ikili temaslarda bulundu.

Bakan Fidan'dan Blinken'a Gazze tepkisi: "İsrail üzerinde baskı kurun"

KATAR BAŞBAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI EL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile bir araya geldi.

SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI FERHAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile bir araya geldi.