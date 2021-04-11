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11 Nisan 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 15:00:00

Sağlık çalışanları için podyumda

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Baraj dizisinde rol alan İman Casablanca, pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için podyuma çıktı.

Baraj dizisinde rol alan İman Casablanca, pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için podyuma çıktı. İman Casablanca, defilenin pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının evlenecek olan yakınlarına ücretsiz olarak gelinlik verileceğini öğrenince yer aldığı söyledi. Pınar Bent'in tasarımlarını giyen Casablanca, yardım organizasyonlarında podyuma çıkacağını söyledi.

Etiketler : baraj dizi iman casablanca
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