Nişanı defileye çevirdi

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, evliliğe ilk adımı attı. İkili, önceki gün aileleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kız isteme ve nişan töreni düzenledi. Koç , anne ve babasıyla Özdemir'i ailesinden istedi. Özdemir, isteme töreninde Koç'a kahve yaptı. Tuzlu ve ballı kahveyi içen Koç, "Bence karışım güzel" diyerek espri yaptı. Özdemir, gecede peş peşe kıyafet değiştirdi. Oyuncu, ilk olarak kız isteme esnasında beyaz saten bir elbise tercih etti. Özdemir, yüzüklerin takıldığı nişanda ise sırtı taş detaylı pembe saten bir kıyafet giydi. Özdemir partide ise, beyaz ip askılı mini bir elbiseyle boy gösterdi.