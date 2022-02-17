Manço şarkısına Erdem yorumu

Mehmet Erdem, Barış Manço'nun 'Ali Yazar Veli Bozar' şarkısını yorumladı. Sanatçı, 'Bir Şarkı Vardı Ya' albümünde yer alan parçayı müzikseverlerin beğenisine sundu. 10 eserden oluşan çalışmada Erdem, klasikleşen 9 şarkıya kendine has yorum getirdi.