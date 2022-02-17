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Manço şarkısına Erdem yorumu
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17 Şubat 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 15:00:00

Manço şarkısına Erdem yorumu

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Mehmet Erdem, Barış Manço'nun 'Ali Yazar Veli Bozar' şarkısını yorumladı. Sanatçı, 'Bir Şarkı Vardı Ya' albümünde yer alan parçayı müzikseverlerin beğenisine sundu. 1

Mehmet Erdem, Barış Manço'nun 'Ali Yazar Veli Bozar' şarkısını yorumladı. Sanatçı, 'Bir Şarkı Vardı Ya' albümünde yer alan parçayı müzikseverlerin beğenisine sundu. 10 eserden oluşan çalışmada Erdem, klasikleşen 9 şarkıya kendine has yorum getirdi.

Etiketler : Manço şarkısına Erdem yorumu Barış Manço Mehmet Erdem
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