Köprü altlarında müzik yaptı

'Alaz Alaz' şarkısıyla büyük bir başarı yakalayan şarkıcı Buray, ünlü olmadan önce sokaklarda gitar çaldığını söyledi. Popçu, dijitalde yayınlan 'Dayı şov' adlı programda yurtdışında yaşadığı dönemde bazen lüks otellerde bazen köprü altlarında müzik yaptığını belirtti. "30 yaşında şöhret olmaya karar verdim" diyen müzisyen, ilk olarak Ferhat Göçer ile Ömür Gedik'e şarkısını sattığını söyledi.