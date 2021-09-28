Kırmızı totem

Buray, sonbahar turnesine çıktı. Şarkıcı, İzmir ve Denizli'de peş peşe verdiği konserlerle hayranlarıyla bir araya geldi. İlk olarak İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda sahneye çıkan Buray, daha sonra Denizli Açıkhava Tiyatrosu Sahnesi'ndeydi. Şarkıcı, dinleyiciler arasında yer alan minik bir hayranı ile kısa bir düete imza attı. İki günde yaklaşık 1500 km yol kat eden Buray, her iki sahnesinde de kendisine şans getirdiğine inandığı kırmızı ayakkabılarını tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.