Kendisiyle rakip

Tuğba Yurt, yeni teklisi 'Açmayalım'ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ersay Üner imzalı şarkının klip çekimi önceki gün Göktürk'te gerçekleşti. Slow bir parça olduğunu söyleyen Yurt, rakibinin kendisi olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Duygusal ve bu aylara uygun bir şarkıyla geliyorum. Şarkıyı seslendirdiğim ilk günden itibaren büyük bir heyecan kapladı beni. 'Açmayalım'a rakip olarak 'Benim O' şarkımı görüyorum. Daha iyi bir reaksiyon göstereceğinden şüphem yok" dedi.