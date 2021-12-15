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15 Aralık 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 10:30:00

Kendisiyle rakip

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Tuğba Yurt, yeni teklisi 'Açmayalım'ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Tuğba Yurt, yeni teklisi 'Açmayalım'ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ersay Üner imzalı şarkının klip çekimi önceki gün Göktürk'te gerçekleşti. Slow bir parça olduğunu söyleyen Yurt, rakibinin kendisi olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Duygusal ve bu aylara uygun bir şarkıyla geliyorum. Şarkıyı seslendirdiğim ilk günden itibaren büyük bir heyecan kapladı beni. 'Açmayalım'a rakip olarak 'Benim O' şarkımı görüyorum. Daha iyi bir reaksiyon göstereceğinden şüphem yok" dedi.

Etiketler : Kendisiyle rakip Açmayalım Tuğba Yurt
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