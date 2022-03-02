Hollywood'a reklam yüzü oldu!

İkinci kez nikah masasına oturduğu Sinan Akçıl'la çekişmeli boşanma davası devam eden Burcu Kıratlı, kendini işine verdi. Tiyatro oyunu devam eden oyuncu, yurtdışına açılıyor. Kıratlı, Hollywood merkezli bir markanın yüzü olduğunu söyledi. Kıratlı, "Çok büyük bir global markanın reklam yüzü oldum, ülkemi yurt dışında temsil etmek çok güzel olacak. Ortadoğu ve Amerika'da yayınlanacak bir reklam filmimiz var" dedi.