Hem pop hem caz

Caz sanatçısı Işıl Kahraman'ın ilk teklisi 'Ne Öyleyim Ne Böyleyim' Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Pop - caz türündeki şarkısının söz ve müziğe imza atan Işıl Kahraman, ''Besteler sesime, sesim de benden, ben gibi olanlara, benden farklı olanlara doğru yola çıktı'' açıklamasını yaptı.

