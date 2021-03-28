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28 Mart 2021 Pazar 12:31:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 12:31:00

Hem pop hem caz

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Caz sanatçısı Işıl Kahraman'ın ilk teklisi 'Ne Öyleyim Ne Böyleyim' Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Caz sanatçısı Işıl Kahraman'ın ilk teklisi 'Ne Öyleyim Ne Böyleyim' Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Pop - caz türündeki şarkısının söz ve müziğe imza atan Işıl Kahraman, ''Besteler sesime, sesim de benden, ben gibi olanlara, benden farklı olanlara doğru yola çıktı'' açıklamasını yaptı.

Etiketler : caz ışıl kahraman ne öyleyim ne böyleyim
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