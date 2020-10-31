31 Ekim 2020 Cumartesi 14:24:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:18:00
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular
Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen çiftlerden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti önceki gün İstinyePark'daydı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin alışveriş turuna Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım da eşlik etti. Burak Özçivit, "Hanımların birkaç eksiği varmış onun için geldik. Onların tamamlayıp evimize gideceğiz" dedi.
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