Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin alışveriş turuna Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım da eşlik etti. Burak Özçivit, "Hanımların birkaç eksiği varmış onun için geldik. Onların tamamlayıp evimize gideceğiz" dedi.