Bazı kısıtlamalar kaldırıldı... İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
İstanbul Valiliği, saat 16:00 itibariyle bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, saat 16:00 itibariyle bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlama, saat 16.00 itibariyle kaldırılmıştır.
Bu kapsamda;
Fatih İlçesinde;
15 Temmuz Şehitler Caddesi
Macar Kardeşler Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Caddesi
Gazi Mustafa Kemal Caddesi
Cemal Birsel Caddesi
Kennedy Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Kadir Has Caddesi
Abdulezel Caddesi
Büyük Kahraman Caddesi
İtfaiye Caddesi
Hayriye Tüccarı Caddesi
16 Mart Şehitleri Caddesi
Akdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;
Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)
Turabi Baba Caddesi
Bahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)
Piyale Paşa Bulvarı ve
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.
Ayrıca Beyoğlu ilçesi;
Refik Saydam Caddesi
Tersane Caddesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Sıracevizler Caddesi,
Darülaceze Caddesi
Bahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ile
Galata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.
Marmaray Sirkeci İstasyonu,
İETT seferleri,
Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,
Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)
Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuru
Eminönü Vapur İskelesi
Karaköy Vapur İskelesi
Kabataş Vapur İskelesi
Beşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür.
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