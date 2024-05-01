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Dostunu kaybeden yazar

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

"Adadaki bir mezar bütün dünyayı kabristana çevirdi." Bu sözler dostunu, yoldaşını kaybeden Hüseyin Rahmi'ye ait

Hüseyin Rahmi Gürpınar ve yakın dostu Miralay Hulusi Bey, hayatlarının büyük bir kısmında birbirlerine derin bir vefa ve sevgiyle eşlik etti

Hulusi Bey, Gürpınar'ın sadece çocukluk arkadaşı, dostu değil aynı zamanda evini paylaştığı yoldaşıydı

İkisi de hiç evlenmemiş gençliklerini olgunluklarını ve yaşlılıklarını birlikte geçirmişti.

Yarım asırdan fazla süren bu dostluk, Miralay Hulusi'nin hayata veda edişiyle derinden sarsılır

Bu ölüm, büyük romancıya adayı ve dünyayı zindan eder. Belli bir süre eve giremez, adada dolaşamaz, hiçbir şeyle avunamaz hale gelir

Ömrü boyunca İstanbul dışına hiç çıkmamış olan yazar, dostuna üzüntüsünden o kış Mısır'a gider

İstanbul'dan ayrılışını ise şu sözlerle ifade eder: " Yağmur camları yıkadı. Matemi dinmez bir göz gibi hala gökten damla damla kasvet yağıyor.

Adadaki bir mezar bütün dünyayı nazarımda kabristana çevirdi. Nereye baksam baş ucuna tahta parçası dikili bir toprak kümesi görüyorum.

Kalabalığı içinde tek başına kaldığım vatanımdan gidiyorum

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