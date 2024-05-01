Öğretmen ataması ne zaman? Bakan Tekin duyurdu

Öğretmen ataması ne zaman? Bakan Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tekin, atamalara ilişkin kadro miktarının önümüzdeki hafta açıklanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyacımız olan kadro miktarını Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Önümüzdeki hafta Kabine sonrası açıklama yapılacak."