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01 Mayıs 2024 Çarşamba 16:40:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 16:40:00

Platform devrildi, kalıp demirlerinin altında kalan 3 işçi yaralandı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisinde devrilen platform ile kalıp demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı.

Atalar Mahallesi'ndeki bir gübre fabrikasının yapımı devam eden depolama tesisindeki inşaatta işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle demir platform ile kalıp demirler işçilerin üzerine devrildi.

Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları alandan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : gübre fabrikası depolama tesisleri işçi yaralanması KOCAELİ
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