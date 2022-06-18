Eğlenceli set

TRT'nin başrollerini Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Hazırlık çalışmalarını tamamlayan set ekibi kamera karşısına geçerek eğlenceli anlar yaşadı. Yapımda aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşınacak.

