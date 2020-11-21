Cansel Elçin Defne Samyeli hakkında konuştu: Enerjisi yüksek

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:11:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 17:11:00
Cansel Elçin 'Sol Yanım' dizisindeki partneri Defne Samyeli hakkında konuştu: Enerjisi yüksek
Oyuncu Cansel Elçin, Nişantaşı'nda görüntülendi. Marketten bir şeyler alan Cansel Elçin, evine yürürken habercilerle ayaküstü sohbet etti.
Yeni başlayacak "Sol Yanım" adlı dizide Defne Samyeli ile başrolü paylaşan oyuncu Cansel Elçin, rol arkadaşı soruldu. Elçin, "Defne enerjisi yüksek bir isim, gerçekten sette keyifli dakikalar geçiriyoruz. Oyunculuğu çok iyi" yorumunda bulundu.
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