Cansel Elçin Defne Samyeli hakkında konuştu: Enerjisi yüksek

Yeni başlayacak "Sol Yanım" adlı dizide Defne Samyeli ile başrolü paylaşan oyuncu Cansel Elçin, rol arkadaşı soruldu. Elçin, "Defne enerjisi yüksek bir isim, gerçekten sette keyifli dakikalar geçiriyoruz. Oyunculuğu çok iyi" yorumunda bulundu.