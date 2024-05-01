TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine devam edecek
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını ziyaret edecek.
Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.
Kurtulmuş, yarın ilk olarak DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek, ardından Saadet Partisi ve İyi Parti Grubu yöneticileriyle bir araya gelerek yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.
- İçişleri Bakanlığı duyurdu: 210 kişi gözaltına alındı
- Bakan Fidan: Gazze'de insanlık bir sınav verilmektedir
- Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
- AK Parti kampa girmeye hazırlanıyor
- Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- İYİ Parti'de devir teslim töreni