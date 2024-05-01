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01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:15:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni anayasa görüşmelerine devam edecek

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını ziyaret edecek.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş, yarın ilk olarak DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek, ardından Saadet Partisi ve İyi Parti Grubu yöneticileriyle bir araya gelerek yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Etiketler : numan kurtulmuş tbmm anayasa
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