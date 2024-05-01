Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz, etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerine yer verildi.
Tüm gücümüzle mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/WStg6Jfr80
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