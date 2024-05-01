Bakan Fidan: Gazze'de insanlık bir sınav verilmektedir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de insanlık bir sınav vermektedir. Bu saldırılar hukuki düzlemde yargılanmalı." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
#CANLI Dışişleri Bakanı @HakanFidan: Gazze'de insanlık bir sınav vermektedir. Bu saldırılar hukuki düzlemde yargılanmalıhttps://t.co/Qafu2uB7ID pic.twitter.com/OaoLmJqRxj— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) May 1, 2024
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Artık zorlayıcı tedbirlerin gündeme gelmesi gerektiği ortadadır. Türkiye, İsrail'in Filistin halkını topraklarından sürme çabasını kabul etmeyecektir
Gazze'de akan kan sadece Filistinlilerin kanı değildir. Gazze'de insanlık bir sınav vermektedir
Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik.
Türkiye olarak her durumda Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
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