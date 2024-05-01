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01 Mayıs 2024 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 15:36:00

Bakan Fidan: Gazze'de insanlık bir sınav verilmektedir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de insanlık bir sınav vermektedir. Bu saldırılar hukuki düzlemde yargılanmalı." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Artık zorlayıcı tedbirlerin gündeme gelmesi gerektiği ortadadır. Türkiye, İsrail'in Filistin halkını topraklarından sürme çabasını kabul etmeyecektir

Gazze'de akan kan sadece Filistinlilerin kanı değildir. Gazze'de insanlık bir sınav vermektedir

Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik.

Türkiye olarak her durumda Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : hakan didan endonezya retno marsudi basın toplantısı gazze
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