‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi oyuncusu Bülent Polat baba oldu. Oyuncunun İngilizce öğretmeni eşi Duygu Polat, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Polat, sosyal medyadan "Oğluşum Doğu aramıza katıldı. Mesaj atan, arayan, soran desteklerini sonsuz hissettiren dostlarımız bize Adana'da çok iyi bakıyorsunuz. İyi ki varsınız" notunu düştü.

