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29 Ağustos 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 12:00:00

Benim canım doğmuş

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'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın doğum günü için özel bir kutlama yaptı.

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın doğum günü için özel bir kutlama yaptı. Oyuncu, 38 yaşına basan eşi için evinin bahçesinde yakın arkadaşlarının katılımıyla bir yemek düzenleyerek etrafı balonlarla donattı. Karahan, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraflarını paylaşarak altına, "Benim canım doğmuş bugün" notunu yazdı.

Etiketler : Bir Zamanlar Kıbrıs Pelin Karahan Bedri Güntay'
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