'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın doğum günü için özel bir kutlama yaptı. Oyuncu, 38 yaşına basan eşi için evinin bahçesinde yakın arkadaşlarının katılımıyla bir yemek düzenleyerek etrafı balonlarla donattı. Karahan, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraflarını paylaşarak altına, "Benim canım doğmuş bugün" notunu yazdı.