2 yıl sonra albüm

'Ebru Gündeş Dinliyor' adlı bir programla hayranlarının karşısına çıkacak olan şarkıcı Ebru Gündeş, müzik çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. 2019'da 'Aşık' isimli albümünü piyasaya süren Gündeş, 2 yıl aradan sonra yeni çalışması için hız verdi. Sıla, Sezen Aksu ve Sinan Akçıl'dan yeni besteler alan sanatçı, Levent Gürsel ile Yusuf Gürsel'e ait olan "Yavaş Yavaş" isimli şarkıya da okuyacak. Müzik adamı Levet Gürsel, sanatçının albümüyle ilgili "Ebru Hanım tam albüm yapıyor. Muhtelif aranjörlerle çalışılıyor" dedi.

