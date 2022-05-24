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24 Mayıs 2022 Salı 19:10:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 19:10:00

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konular ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini sağlayacak gelişmeler ele alındı

Kurul üyeleri, entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getirdi.

Kurul üyeleri ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini belirtti.

Güvenli bölgelere geri dönenlerin sayısı 500 bini geçti

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini dile getirdi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Suriyeli başkan erdoğan
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